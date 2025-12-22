Plan Calle Sin Violencia: detienen a joven armado durante patrullaje policial en La Pintana

Carabineros detuvo a un sujeto de 21 años, con antecedentes penales, que fue sorprendido con un arma de fuego y municiones en la intervenida población El Castillo, comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El procedimiento ocurrió a las 2 horas de este lunes, mientras efectivos de la 42 Comisaría Radiopatrullas realizaban patrullajes preventivos en el marco del Plan Calle Sin Violencia.

Los funcionarios lograron identificar a un sujeto sospechoso que vestía ropas negras y que se desplazaba por calle Miguel Ángel con la caletera con la Autopista Acceso Sur.

Al intentar fiscalizarlo para realizar un control de identidad, el individuo escapó pero fue alcanzado por los efectivos de la policía uniformada a los pocos metros, incautándole de entre las ropas un revólver con su número de serie borrado.

Posteriormente se pudo verificar que el arma, un revólver marca Turus, mantenía 6 cartuchos sin percutir en su interior y que no se encontraba inscrita.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía quien dispuso que pase al primer control de durante la jornada de este lunes.

