Pilotos de Latam en huelga: aerolínea se comprometió ante el Sernac a devolver dineros por eventuales vuelos cancelados

Con el propósito de mitigar los efectos y exigir el cumplimiento de los derechos de los consumidores ante la huelga de pilotos de Latam que comenzó la medianoche de este miércoles 12, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la compañía aérea, la cual se comprometió a adoptar una serie de medidas en beneficio de los pasajeros.

La huelga legal -la última fue en 1997- fue declarada por el Sindicato de Pilotos Latam, que agrupa a 464 pilotos, más de la mitad de los que operan los vuelos de aerolínea, tras el fracaso de la mediación en la Dirección del Trabajo.

A través de su respuesta al oficio, Latam se comprometió a tomar una serie de acciones tendientes a disminuir los efectos de la huelga legal de pilotos, que implicará múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos, tanto nacionales como internacionales.

Primero, Latam se comprometió a informar oportunamente a los usuarios, mediante correo electrónico personalizado, las eventuales cancelaciones y/o retrasos de sus vuelos. Adicionalmente, la aerolínea aseguró que utilizará los distintos canales de información que dispone, como su sitio web, redes sociales o el envío de mails automáticos, para mantener informados a los usuarios del estado de los vuelos.

Ante una cancelación de un vuelo debido a los efectos de la huelga legal, Latam resaltó que dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa aeronáutica vigente en Chile, resaltando que los clientes podrán solicitar la devolución total del precio pagado por su pasaje, incluyendo las tasas de embarque, o bien, solicitar cambio de fecha por un año, dentro de la vigencia del ticket.

En caso que el pasajero opte por la restitución total del precio pagado por su pasaje, la devolución será realizada al medio de pago original con el que se realizó la compra.

Respecto de las rutas críticas, como Punta Arenas e Isla de Pascua, Latam informó que se dará prioridad de cobertura, asegurando al menos un vuelo diario mientras se extienda la huelga.

