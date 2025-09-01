Piloto e influencer Ethan Guo deja la Antártica tras polémico viaje y se dirige a Punta Arenas

Jaime Barrientos, abogado del piloto estadounidense e influencer Ethan Guo, dio a conocer que el joven de 19 años se encuentra a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas, región de Magallanes.

El piloto que estuvo 2 meses y un día en la Antártica, dio por finalizada su estadía la mañana de este lunes, y se proyecta que llegaría al sur de Chile continental el sábado 6 de septiembre.

Su abogado explicó que “una vez hecho aquello, se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos”.

Respecto a la causa judicial, el profesional afirmó que el piloto “no ha sido sancionado por ningún tribunal chileno” y que es “una persona inocente. Es una persona que celebró una salida alternativa aprobada por el juez de garantía de Punta Arenas y que hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”.

Asimismo, el abogado explicó que el vuelo por el mundo de Ethan tuvo "una variación porque el plan original consistía en arribar a Antártica desde Ushuaia. Fue una modificación atendida a las situaciones que ya todos conocemos, climáticas y conexión con satelital con los equipos de la aeronave y por ello entonces es que finalmente ese viaje desde Punta Arenas a Ushuaia terminó siendo un vuelo hacia la Antártica”.

Respecto a la avioneta con la que llegó a la Antártica, el abogado Barrientos aseguró que se está buscando una alternativa y señaló que el director general de la DGAC, el general Carlos Madina, ofreció una solución planteando permitir un vuelo de la aeronave por un piloto chileno que se concretaría en octubre.

El joven de 19 años había sido acusado por los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, hechos ocurridos el 28 de junio cuando Guo llegó hasta territorio antártico en su avioneta Cessna.

El piloto quedó con arraigo nacional y estuvo por más de 60 días en la base aérea Antártica de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional del procedimiento y se aprobó una salida alternativa, teniendo que pagar $30.000 dólares y prohibición de ingreso al país por tres años.

