Piden a fiscal Armendáriz abrir investigación por eventual colaboración de profesores del Instituto Nacional con "overoles blancos"

La diputada de la bancada UDI, Natalia Romero, junto con el integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla, llamaron al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, a abrir una investigación por la eventual colaboración que dos profesores del Instituto Nacional habrían prestado a un grupo de alumnos que participaron en hechos de violencia en 2024.

Al respecto, ambos parlamentarios aludieron a la información que se dio a conocer durante los últimos días, que apunta a un informe elaborado por la dirección del mismo establecimiento en agosto del año pasado y que enviaron a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en el que advirtieron que dos estudiantes del liceo fueron sorprendidos retirando distintos elementos -como diluyente, hondas y mascarillas, entre otros- desde los vehículos particulares de dos docentes.

En ese sentido, si bien el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció la apertura de un sumario administrativo debido a la gravedad de los hechos, los diputados Natalia Romero y Sergio Bobadilla recordaron que en octubre de este año -tras un oficio enviado por la bancada UDI- la Fiscalía Nacional confirmó que había declarado como "Foco Regional" los delitos ocurridos en los denominados "liceos emblemáticos", designando al fiscal Armendáriz a cargo de la investigación.

Por lo mismo, independiente de las denuncias o querellas que eventualmente se puedan ingresar, los parlamentarios gremialistas pidieron al persecutor incluir en dicha causa los hechos denunciados en 2024, afirmando que "es indispensable que la Fiscalía pueda investigar si la eventual colaboración de dos profesores del Instituto Nacional en hechos de violencia podría también constituir un delito".

"Si la Fiscalía Nacional ya decidió abrir una investigación especial por lo que está ocurriendo en los liceos emblemáticos, es fundamental entonces que el fiscal Armendáriz pueda recoger todos estos antecedentes e investigue si los dos profesores que habrían colaborado con un grupo de estudiantes en los disturbios que cometieron, también tendrían una responsabilidad penal en los hechos. Porque si efectivamente se confirma lo anterior, estaríamos frente a una situación extremadamente grave que debería ir más allá de un simple sumario", manifestaron los diputados Romero y Bobadilla, quienes insistieron en que el Ministerio Público «debe adoptar todas las diligencias que sean necesarias para determinar, a la brevedad posible, si hay responsabilidades que deben perseguirse".

En ese contexto, los legisladores aseguraron que la intervención de la Fiscalía no sólo serviría para determinar si ambos docentes cometieron algún tipo de delito, sino que además permitiría entregar una respuesta a la comunidad del Instituto Nacional, sobre todo considerando que los mismos antecedentes que se conocieron señalan que los profesores seguirían trabajando.

"Es muy difícil creer que la violencia en los liceos emblemáticos vaya a terminar si existen docentes que, eventualmente, estarían colaborando con los grupos violentistas. Por eso es indispensable la participación de la Fiscalía, para que estos hechos puedan ser esclarecidos con total rigurosidad y así la ciudadanía tenga la certeza de que no habrá espacios de protección ni de complicidad frente a este tipo de conductas, que ponen en serio riesgo a toda la comunidad escolar", reiteraron los parlamentarios UDI.

