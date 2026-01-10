PGU subirá a $231.732 desde febrero tras instrucción de la Superintendencia de Pensiones

El nuevo monto beneficiará a personas menores de 82 años, mientras que los mayores mantendrán un valor diferenciado.
La Superintendencia de Pensiones instruyó al Instituto de Previsión Social (IPS) aplicar un reajuste en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que a partir del 1 de febrero de 2026 ascenderá a $231.732 para las personas beneficiarias menores de 82 años.
El incremento corresponde a un aumento de 3,45%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero y diciembre de 2025, y eleva el beneficio desde el valor actual de $224.004, según detalló el organismo fiscalizador.
Junto con ello, la Superintendencia informó que desde febrero también se reajustarán los valores de Pensión Inferior y Pensión Superior, parámetros que determinan el acceso total o parcial a la PGU. Así, la Pensión Inferior subirá a $789.139, mientras que la Pensión Superior aumentará a $1.252.602.
En el caso de las personas de 82 años y más, el monto de la PGU —que desde septiembre de 2025 asciende a $250.000 tras la Reforma Previsional— se reajustará levemente, quedando en $250.275, conforme a una variación de 0,11% del IPC registrada entre octubre y diciembre de 2025.
Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones instruyó al IPS aplicar el reajuste de la pensión para hijas e hijos de víctimas de femicidio o suicidio femicida, beneficio de cargo fiscal que desde febrero alcanzará los $179.835, lo que beneficiará a cerca de 195 personas a nivel nacional.
