Perú despliega militares en la frontera con Chile en medio de nuevo Estado de Emergencia

Un contingente de cerca de 50 militares peruanos llegó durante la mañana de este domingo hasta la frontera con Chile, instalándose específicamente en el sector de la Línea de la Concordia, punto limítrofe entre ambos países. El despliegue fue confirmado por autoridades peruanas y responde al Estado de Emergencia decretado por el presidente interino José Jeri, medida orientada a frenar el ingreso de migrantes irregulares provenientes de territorio chileno.

Según detalló Radio Biobío, los efectivos permanecerán en la zona por un periodo inicial de 60 días, con el objetivo de apoyar a la Policía Nacional del Perú en tareas de vigilancia y control fronterizo. El operativo busca reforzar los patrullajes y aumentar la presencia estatal en un área donde se ha registrado tránsito constante de personas en situación migratoria irregular.

Desde Chile, en tanto, las autoridades descartaron que exista un aumento significativo en el flujo de migrantes intentando cruzar hacia Perú. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó que la situación se mantiene estable .

“Los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año o periodos de años similares. Estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años han funcionado adecuadamente”, señaló la autoridad.

Por ahora, ambos países mantienen coordinación permanente mientras se monitorea el comportamiento migratorio en la frontera norte.

