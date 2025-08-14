Carabineros detiene a dos jóvenes por robo con violencia de vehículos en Maipú y recuperó los automóviles robados por la banda

Carabineros detuvo a dos jóvenes de 19 años y uno de 17 por robo con violencia de vehículos del tipo encerrona, además de recuperar dos móviles sustraídos por la banda.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 00:50 horas de este jueves, cuando personal del bloque antiencerronas realizaba patrullajes preventivos en la comuna de Maipú de la capital.

Los efectivos observaron a un grupo de sujetos manipulando una Station Wagon, marca Nissan, modelo Xtrail, con encargo reciente por robo con violencia, sustraída en la misma comuna.

Al ver la presencia policial, los sospechosos subieron a un segundo vehículo, correspondiente a un Station Wagon, marca Kia, modelo Seltos, con encargo vigente por robo en la comuna de Peñalolén.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado hasta la intersección de las calles Las Galaxias con Los Asteroides, donde se logró la detención de los tres antisociales y la recuperación de ambos vehículos.

PURANOTICIA