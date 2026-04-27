Persecución termina con delincuente abatido por Carabineros tras intento de atropello en Pudahuel

Durante la mañana de este lunes, un operativo policial originado por la sustracción de un vehículo de carga culminó con un antisocial fallecido por disparos de Carabineros en la comuna de Pudahuel, perteneciente a la Región Metropolitana.

El desenlace fatal se registró específicamente en la intersección de Laguna Sur con Laguna Negra. En dicho punto, el individuo que conducía la máquina robada intentó arrollar a los uniformados, lo que motivó a los efectivos a percutar sus armas de fuego en contra del chofer.

Como saldo del procedimiento, las autoridades lograron la captura de un segundo implicado. En paralelo, un tercer individuo escapó corriendo por las techumbres de las viviendas aledañas, generando un intenso operativo de búsqueda por parte del personal policial en el sector.

Según los primeros antecedentes del caso, el ilícito comenzó alrededor de las 11:30 horas en la comuna de Independencia. Allí, una banda compuesta por tres delincuentes perpetró el asalto a un camión repartidor de gas, dando inicio a un extenso seguimiento por las calles de la capital.

La huida concluyó cuando el vehículo mayor fue interceptado finalmente en Pudahuel. Fue en ese instante que los antisociales embistieron directamente a los carabineros, obligando a los funcionarios a repeler el ataque haciendo uso de sus armas de servicio.

Tras el enfrentamiento, el cuerpo del sujeto abatido quedó tendido junto al camión sustraído. Por su parte, el cómplice aprehendido se encuentra bajo estricta custodia y fue puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

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