Tribunal Constitucional da luz verde a ley que consagra 15 derechos para personas mayores

El Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde a la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que fue aprobada por el Congreso Nacional y que protege 15 derechos para este grupo de la población.

El objetivo de esta ley es contribuir a la inclusión, integración y participación de las personas mayores en la sociedad, respetando todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales.

“Es un significativo avance y una respuesta a todas las personas mayores que esperan y anhelan un nuevo trato”, afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

La nueva normativa incluye la protección de 15 derechos específicos para las personas mayores:

- Igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez.

- Derecho a un trato digno y respetuoso y la atención preferente.

- Acceso a la justicia.

- Promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores.

- Derecho a la independencia y a la autonomía.

- Derecho a una vida libre de violencia.

- Derecho al acceso, participación y movilidad personal.

- Derecho a la participación e integración comunitaria.

- Derecho a la salud y a brindar consentimiento libre e informado.

- Derecho a la educación.

- Ocio, deporte, vida activa y turismo.

- Derecho al trabajo.

- Derecho a la libertad de expresión y de opinión.

- Derecho a la conectividad.

- Derecho a la privacidad y a la intimidad.

La ley también resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia.

Lo anterior permite la aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social para actuar con mayor agilidad, entregando un tratamiento adecuado y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.

PURANOTICIA