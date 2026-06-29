Persecución por cinco comunas termina con detenido por robo y homicidio frustrado

Carabineros detuvo a un sujeto de 23 años, chileno, imputado por robar un vehículo e intentar atropellar a un funcionario tras una persecución por cinco comunas del sur de la Región Metropolitana: Maipú, La Granja, El Bosque, Puente Alto y San Bernardo.

El detenido es sujeto de interés en investigaciones por encerronas en esta zona de la capital marcada por la muerte del menor de 12 años, Alejandro Águila, en un brutal robo de vehículo cometido en la madrugada de martes pasado en San Bernardo.

Precisamente en esta comuna fue detenido este sujeto que ayer en la tarde robó el automóvil de una mujer desde el estacionamiento del Mall Arauco de Maipú. El imputado actuó en compañía de otro individuo que se encuentra prófugo.

Tras presentar la denuncia, la afectada activó el sistema de posicionamiento GPS del automóvil, lo que permitió conocer su ubicación y apoyar el trabajo policial. Cerca de las 17:50 horas, efectivos de la 62a. Comisaría de San Bernardo lograron ubicar el vehículo e iniciaron un seguimiento controlado para concretar su recuperación.

Durante el procedimiento se sumó personal de la 30a. Comisaría Radiopatrullas, cuyos funcionarios intentaron interceptar al conductor en la intersección de San José con Barros Arana. Sin embargo, el imputado desobedeció las instrucciones de detención y aceleró el vehículo directamente contra uno de los carabineros que participaba en el operativo.

Frente al riesgo inminente para la integridad del carabinero y de los demás conductores en el sector, el funcionario policial hizo uso de su arma de servicio con el propósito de neutralizar la amenaza. Pese a ello, el conductor continuó su huida hasta avenida Portales, donde finalmente fue interceptado y detenido por los delitos de receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado de carabinero en acto de servicio.

El comandante Sergio Rodríguez destacó que "gracias a la oportuna denuncia de la víctima se realizaron las coordinaciones lo que derivó en un seguimiento controlado con apoyo aéreo y de distintos medios especializados, logrando la detención en San Bernardo, no obstante, los delincuentes recorrieron varias comunas de Santiago, entre ellas La Granja, El Bosque, Puente Alto".

"Esta persona, si bien es cierto no tiene antecedentes, es un sujeto de interés investigativo de nuestras unidades especializadas, estamos investigando el motivo del robo, ya que la persona que fue detenida se habría dirigido a distintos domicilios, tal vez a buscar más delincuentes para seguir con sus delitos, es un sujeto de interés investigativo por delitos similares aquí en la comuna y en Puente Alto", añadió.

PURANOTICIA