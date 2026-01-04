Persecución policial en Lo Espejo deja cuatro detenidos y un herido a bala

Una persecución policial de alta tensión se registró la mañana de este domingo en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, y terminó con cuatro personas detenidas y un sujeto herido a bala, luego de que los ocupantes de un vehículo intentaran evadir un control de Carabineros.

Según informó el comandante de Carabineros Marcelino Espinoza, el procedimiento se originó cuando personal policial detectó un automóvil con encargo vigente por robo, iniciándose un seguimiento controlado que se extendió hasta la mencionada comuna, donde otros funcionarios intentaron concretar la fiscalización.

Durante el control, la situación escaló rápidamente. De acuerdo al relato policial, el conductor intentó atropellar a los carabineros, mientras que el copiloto extrajo un arma de fuego y apuntó a los funcionarios, generando un riesgo inminente para la integridad del personal policial.

Ante este escenario, uno de los carabineros hizo uso de su armamento fiscal, efectuando un disparo que impactó a uno de los individuos, quien resultó lesionado en la zona lumbar. Tras el disparo, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie, iniciándose un nuevo seguimiento.

Finalmente, Carabineros logró la detención de los cuatro sujetos, mientras que el herido fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece internado con estado de salud reservado. Desde la institución policial confirmaron que todos los detenidos mantienen antecedentes penales, aunque sin causas vigentes al momento del procedimiento.

