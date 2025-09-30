Persecución policial deja un delincuente abatido y otro detenido en San Bernardo

Un delincuente fue abatido por Carabineros y otro resultó detenido tras una persecución policial que se produjo durante la madrugada en San Bernardo.

Los antisociales dispararon e intentaron atropellar a los efectivos de la policía uniformada, por lo cual estos usaron sus armas de servicio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 00:30 horas, cuando personal de la 62ª Comisaría de San Bernardo intentó fiscalizar a dos sujetos sospechosos que se encontraban al interior de un vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga por distintas calles de la comuna, arrojando especies desde el interior del automóvil y efectuando disparos en contra del personal policial. Al llegar a la intersección de calle San Francisco con Ojos del Salado, el vehículo colisionó con la patrulla.

En ese instante, al descender el personal policial para proceder a la fiscalización, el conductor intentó atropellar a un carabinero, motivo por el cual el funcionario hizo uso de su arma de servicio, impactando a uno de los sujetos en el tórax.

En el lugar se logró la detención C.E.R.M., de 18 años, chileno, con antecedentes penales; en tanto que el otro sujeto, de 27 años, también chileno y con numerosas detenciones, resultó abatido.

Producto del procedimiento, un funcionario resultó con lesiones en su mano derecha, siendo trasladado al Hospital de Carabineros para su atención y constatación de lesiones.

En el interior del automóvil se incautó una pistola de fuego, ubicada en la puerta del copiloto y tres cartuchos calibre .38, hallados en el piso trasero del copiloto.

(Imagen: 24 Horas)

