Persecución policial culmina con dos detenidos tras intento de homicidio contra carabineros en Peñalolén

Una persecución policial en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, culminó con dos detenidos por homicidio frustrado de Carabineros, robo en lugar no habitado y receptación.

El hecho ocurrió en calle Cerro Juncal Oriente, donde uniformados detectaron que tres sujetos corrían hacia un vehículo que los esperaba en el exterior de un condominio. Al realizar la fiscalización, uno de ellos apuntó con un arma de fuego al carabinero, el que se paró frente al vehículo para impedir su marcha.

Sin embargo, el conductor aceleró e intentó atropellar al carabinero, el que alcanzó a evitar el contacto y, al ver su integridad en peligro, disparó contra el vehículo. De esa forma, al llegar a calle El Comité con Violeta Parra, funcionarios de la institución detuvieron a dos sujetos y recuperaron el vehículo que mantenía encargo vigente por robo. El tercer sujeto logró escapar.

Al interior del automóvil, se incautó un arma de fuego, munición y "miguelitos". Además, elementos como perfumes, relojes, cadenas y una cartera de alto valor comercial, los que habían sido sustraídos desde una vivienda particular momentos antes de enfrentarse a Carabineros.

Los dos imputados, chilenos y con antecedentes policiales, quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización.

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