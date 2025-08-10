Persecución con balacera, accidente de tránsito y tres detenidos en Lo Prado

Carabineros protagonizó una intensa persecución en la comuna de Lo Prado, la madrugada de este domingo, la que terminó con disparos, un accidente de tránsito y tres detenidos.

Los antisociales, al escapar, habrían disparado al personal policial, sin resultar ningún efectivo herido.

"Un vehículo, al ver presencia policial, se dio a la fuga, por lo que el vehículo policial procedió a efectuar un seguimiento controlado", relató la capitán Francisca Arrieta Honduraga, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente.

Mientras iban en movimiento, "los antisociales efectuaron disparos en contra del personal de Carabineros", tiros que fueron repelidos por los funcionarios.

Sin embargo, el seguimiento "finalizó en un accidente en el tránsito (...) al no respetar un disco pare", detalló la capitán.

"Producto de este hecho, se encuentran en este momento tres detenidos", agregó. Asimismo, los antisociales resultaron heridos producto del choque y, según detalló la funcionaria, serían lesiones de carácter leve.

Personal de Carabineros aún se encuentra en el procedimiento para esclarecer los hechos y dar con las armas usadas por los antisociales.

PURANOTICIA