Persecución aérea y terrestre en Santiago norte permite recuperar dos autos y detener a dos involucrados

Carabineros de la 54ª Comisaría de Huechuraba logró la detención de dos sujetos y la recuperación de dos vehículos con encargo vigente por robo, en el marco de diversos procedimientos realizados durante la madrugada de este domingo en las comunas de Huechuraba, Conchalí y Recoleta.

El operativo comenzó cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó un automóvil que mantenía encargo por robo en la comuna de Colina. Aunque durante el seguimiento controlado se perdió momentáneamente el rastro del vehículo, minutos después el mismo equipo identificó un segundo automóvil robado recientemente en Conchalí.

Con apoyo de la Prefectura Aérea de Carabineros se inició un nuevo seguimiento controlado, que culminó en Avenida Recoleta con calle Los Cardenales, luego de que los ocupantes del vehículo chocaran contra el bandejón central. En ese lugar, los funcionarios policiales detuvieron a dos personas, una de las cuales registra antecedentes penales.

De manera paralela, el primer vehículo sustraído en Colina fue hallado abandonado en calle Raúl Montt con Camilo Henríquez, logrando también su recuperación. Carabineros destacó que los patrullajes preventivos y la coordinación aérea fueron clave para el éxito del operativo.

