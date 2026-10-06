Perrito "Morocho" salió por sus propios medios del río Mapocho tras ser arrastrado por aumento del caudal

Un perro bautizado como "Morocho" logró salir por sus propios medios de las aguas del río Mapocho, tras quedar atrapado a la altura de la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Debido al aumento del caudal por las lluvias, el animal terminó desplazándose hasta una estructura de cemento en medio del río.

Durante el rescate, el perro fue arrastrado varios metros por la corriente, mientras los equipos intentaban socorrerlo, sin embargo, logró salvarse y salir por sus propios medios hacia la orilla, donde fue auxiliado.

El operativo contó con la presencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos y equipo municipal. Además, un hombre se lanzó al río para intentar rescatar al can, pero debido a la fuerte corriente no pudo acercarse a donde se encontraba.

Finalmente, "Morocho" pudo ser rescatado en buenas condiciones. El animal se encuentra siendo resguardado por la agrupación "Todos somos Cholita", que está en la búsqueda de su hogar definitivo.

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