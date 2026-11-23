La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) realizó un llamado a los beneficiarios del sector de la pequeña pesca artesanal para que hagan efectivo oportunamente el bono de combustibles, con el propósito de aprovechar los recursos disponibles dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con los antecedentes del organismo, actualmente 3.276 personas mantienen saldos pendientes de ejecución, los que deberán utilizar antes del próximo 30 de noviembre, fecha límite para hacer efectivo el beneficio correspondiente al primer período de entrega.

La iniciativa busca entregar un apoyo económico directo a los pequeños armadores de la pesca artesanal, contribuyendo a aliviar uno de los principales costos operacionales de esta actividad: el combustible necesario para realizar las faenas de navegación y extracción.

El beneficio contempla un aporte de $100.000 por armador, dirigido a quienes cuentan con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal, desarrollaron actividad durante 2025 y registraron desembarques durante al menos un mes previo al período por el cual solicitan el aporte.

Desde Subpesca explicaron que el programa considera dos períodos de entrega. El primero, correspondiente al Cupón 01, tuvo una vigencia de seis meses, por lo que quienes aún mantienen recursos disponibles deben utilizarlos dentro del plazo establecido.

En tanto, el segundo período, asociado al Cupón 02, fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la Subsecretaría advirtió una condición importante: una vez iniciado este segundo período, los beneficiarios perderán la posibilidad de utilizar los saldos pendientes del primer cupón.

El bono de combustibles se enmarca en las medidas de apoyo destinadas a la pequeña pesca artesanal y busca reducir la carga que representan los gastos operacionales para los armadores, especialmente considerando que el combustible constituye un insumo indispensable para desarrollar las labores de navegación y extracción.

Por este motivo, desde Subpesca reiteraron el llamado a los beneficiarios a no esperar hasta los últimos días para utilizar los recursos disponibles, poniendo especial énfasis en que el cambio de período implica la pérdida definitiva de la posibilidad de ejecutar los saldos correspondientes al primer cupón.

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