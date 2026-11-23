El senador Ricardo Celis se refirió a la polémica por el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (Ind.-PPD) y Fidel Espinoza (PS), además de la eventual falsificación de firmas que habría ocurrido en el marco de este caso.

En conversación con EmolTV, Celis cuestionó la forma en que se desarrolló el procedimiento y manifestó que "se dañó la fe pública, diría yo, tanto para nuestra relación con el gobierno (...) como también con nuestra bancada, porque finalmente no se puede tomar el nombre de otro y tomar una decisión así sin consultarlo".

En esa línea, sostuvo que, si se trataba de una estrategia política, debió existir una conversación previa con los parlamentarios involucrados. "Si era la estrategia se debería haber llamado a la senadora Órdenes y al senador Espinoza para decirles mira, nosotros queremos modificar el quórum, que no me parece, pero bueno, y queremos que sea una estrategia. Y ellos dirán, pues, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no procede como se hizo", indicó.

Pese a la controversia, el parlamentario aseguró que la relación entre los senadores de su sector y el Partido Socialista se mantiene en buenos términos. Al respecto, afirmó que "en general la relación que tenemos nosotros en el Senado con el Partido Socialista no es mala. Entendemos que han habido conflictos y cosas que no deberían haber ocurrido, pero es una relación que conversamos regularmente, tenemos un buen trato personal entre nosotros en general".

No obstante, reconoció que lo ocurrido ha generado consecuencias en el ambiente político y recalcó que "uno no puede decir 'mira aquí no ha pasado nada' porque sí ha pasado algo, hay cosas que siempre cuando uno clava un clavo y después lo saca el clavo, siempre queda el hoyito. Entonces estas cosas van sumando, van generando un ambiente y una sensación anímica que no es la esperada, pero nuestras relaciones no están rotas ni quebradas".

Finalmente, Celis anunció que los integrantes de la bancada sostendrán una reunión para analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. En ese contexto, señaló que conversarán sobre "cuál es nuestro actuar en el comité, un análisis de esta situación, pero los cuatro juntos".

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