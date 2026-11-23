El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó las cifras de desempleo, que alcanzaron un 9,8% en el trimestre marzo-mayo, y se refirió a las perspectivas para el próximo año en materia de generación de empleo.

En conversación con Cooperativa, Rau reconoció que "estamos viviendo un momento complejo. Conocimos las cifras del último trimestre del PIB: -1,1% el tercer trimestre. Entonces, necesitamos volver a crecer".

En esa línea, sostuvo que "empleo y crecimiento van de la mano". "Cuando la economía crece, genera empleo; y si la economía no crece, eso no ocurre, es una ley en economía", indicó.

El secretario de Estado también mencionó el plan Chile Despega y el Subsidio Unificado al Empleo. Junto con ello, destacó que las perspectivas para el próximo año "son bastante más auspiciosas, con crecimientos en torno a 3%, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para acelerar ese crecimiento y que esas inversiones se transformen también en empleo".

Asimismo, relevó la importancia de impulsar cambios en el mercado laboral y señaló que "tenemos una agenda bien importante de adaptabilidad laboral, porque la capacidad de generar empleo tampoco está escrita en piedra, depende un poco de las estructuras del mercado laboral".

Por otro lado, el titular del Trabajo abordó la discusión parlamentaria y reconoció que "sin duda que el clima político afecta por lo menos el ambiente. Uno lo ve en el Congreso. Pero, así y todo, al menos en lo que respecta a la agenda laboral, con el clima político, el ánimo del país no es de los mejores, las expectativas de corto plazo tampoco, hemos logrado convocar a una mayoría bien amplia".

Como ejemplo de los avances legislativos, mencionó la iniciativa de Sala Cuna Universal y afirmó que "Proyectos que creo no tienen por qué ser ideológicos, como la Sala Cuna Universal, tuvimos una amplia votación. Eso demuestra que a pesar de un mal clima o de una compleja atmósfera por temas políticos, en el Parlamento se puede hacer la diferencia y podemos avanzar en lo que es la agenda laboral, al menos en los elementos centrales", ejemplificó.

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