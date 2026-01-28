Permanencia de Jeannette Jara en las filas del Partido Comunista reabre debate interno

La posibilidad de que Jeannette Jara abandone el Partido Comunista (PC) encendió las alertas en la dirigencia de la colectividad, luego de que la exministra del Trabajo y excandidata presidencial planteara que se encuentra reflexionando sobre su continuidad en la militancia que mantiene desde los 14 años.

El tema escaló rápidamente a la Comisión Política del PC, instancia de definición estratégica que integra Jara, quien decidió congelar su participación en dicho espacio. Desde la dirección del partido señalaron que algunos dirigentes le escribieron para solicitar una conversación directa sobre su eventual decisión, aunque hasta ahora no se ha concretado ningún encuentro. En su entorno aseguran que la exministra se encuentra descansando tras casi nueve meses de campaña presidencial.

Tras su derrota frente a José Antonio Kast, Jara ha optado por tomar distancia de su colectividad. La idea de renunciar a su militancia fue planteada públicamente el pasado 15 de enero, durante una actividad del Ministerio del Trabajo a la que asistió como invitada. Su aparición anterior había sido en la inauguración de la Fiesta de los Abrazos, ocasión en la que marcó diferencias con el sector más ortodoxo del partido respecto de las relaciones internacionales con regímenes como Cuba o Venezuela, los que ha cuestionado de manera pública.

En ese contexto, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señaló que “la reflexión es legítima en todo momento. Hemos vivido procesos donde hay compañeros que han dado muchas veces un paso al costado, otras veces que la reflexión ha significado su consolidación en la militancia. Por lo tanto, creo que hay que ser respetuosos de sus tiempos”. Además, sostuvo que “es importante que quienes fuimos parte de ese comando y que somos compañeros de partido de Jeannette podamos tener ese diálogo con ella antes de pronunciarnos a través de los medios”.

En el círculo cercano de Jara transmiten que su malestar apunta principalmente a ciertos dirigentes, más que a la colectividad en su conjunto. En esa línea, mencionan al presidente del PC, Lautaro Carmona; al dirigente histórico Juan Andrés Lagos; y al exalcalde Daniel Jadue, a quienes durante su campaña presidencial llegó a emplazar. Según sus cercanos, estos dirigentes “remaron para el otro lado”.

Ese descontento –aseguran fuentes del partido– también es compartido por figuras consideradas parte de la renovación comunista, como los ministros Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo, quienes enviaron una carta a la dirección del PC criticando a Jadue por acusar a ministros de una “persecución” en su contra en el marco del proceso judicial que enfrenta. El documento fue discutido internamente y se espera que sea abordado en profundidad en el pleno del comité central previsto para marzo.

Las tensiones se arrastran desde el periodo de campaña. Cuando Jara mencionó por primera vez la idea de renunciar al partido, lo hizo como un compromiso en caso de llegar a la Presidencia, con el objetivo de mostrar mayor amplitud política. Sin embargo, tras la elección, reiteró que evaluaría esa opción, lo que ha generado incomodidad en distintos sectores del comunismo.

La diputada Carmen Hertz cuestionó la forma en que se conoció la reflexión de la exministra, señalando que “Jeannette Jara, como miembro de la Comisión Política, debió haber informado de su ‘reflexión’ adecuadamente en las instancias partidarias antes que a la prensa, es lo habitual en la militancia de nuestro histórico partido. En mi calidad de miembro del comité central del Partido Comunista, desconozco en qué sigue el estado de reflexión”.

