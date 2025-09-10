Peñalolén: Hombre de 36 años muere tras ataque armado contra su vehículo

Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo en la comuna de Peñalolén, un hallazgo que se produjo tras una alerta por disparos en el lugar.

El crimen, que está siendo investigado como un homicidio, ocurrió este miércoles y las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con información de Carabineros, personal policial llegó cerca de las 11.55 horas a la calle Los Molineros tras la denuncia de vecinos del sector. Al llegar, los funcionarios encontraron a la víctima muerta al interior de un vehículo, con múltiples impactos de bala.

En la escena del crimen, el Fiscal ECOH Leonardo Tapia instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias correspondientes.

El trabajo de la policía especializada busca esclarecer las circunstancias del hecho, determinar la cantidad exacta de disparos recibidos por la víctima, identificar a los autores del ataque y establecer el móvil del homicidio.

