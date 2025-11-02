Peaje "a luca" para facilitar el retorno a la Región Metropolitana este domingo

Las autoridades dispusieron diversa medidas para el retorno de vehículos a la Región Metropolitana luego del fin d semana largo. Se estima que durante los cuatro días de feriados, más de 450 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana.

Entre las 7:00 y las 12:00 horas de este domingo, habrá peaje a mil pesos para vehículos livianos en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, y en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.

Además, habrá restricción de camiones entre las 12.00 y 19.00 horas en la Ruta 68 entre el enlace Algarrobo y Vespucio, y en la Ruta 5 Norte en dirección al sur, entre el enlace Lo Pinto y Llay Llay.

Asimismo, los vehículos de carga tendrán la rebaja de un 50% en el valor del peaje, de 00:00 a 07:00 horas, en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (dirección a Santiago) y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte (ambos sentidos).

Según estimaciones de las autoridades, este domingo 2 de noviembre regresarían a la Región Metropolitana cerca de 168 mil vehículos, concentrados principalmente después del mediodía.

PURANOTICIA