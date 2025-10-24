PDI y Fiscalía investigan homicidio con características de ajuste de cuentas en Recoleta

La Fiscalía Metropolitana ECOH y la PDI se encuentran investigando un homicidio con características de ajuste de cuentas que se registró la noche de este jueves en Recoleta.

El crimen ocurrió a las 22:00 horas en Dorsal con Diagonal José María Caro, donde un sujeto de 25 años fue atacado a balazos por un desconocido que bajó de un vehículo y le disparó para luego darse a la fuga.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, donde falleció por un impacto de proyectil. Se informó que mantenía antecedentes penales y que vivía en ese sector donde se registran enfrentamientos entre bandas delictuales.

Sobre el crimen, el fiscal ECOH Manuel Zará expresó que "las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado, pero evidentemente eso va a ser parte de la investigación".

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que "en circunstancias que la víctima transitaba por calle Dorsal, es abordada por un sujeto que desciende de un vehículo en esta intersección, quien al descender le efectúa a corta distancia múltiples disparos".

