PDI se enfrentó a tiros con sujetos que se hacían pasar por detectives para robar en un recinto comercial en San Miguel

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) se enfrentaron a tiros con sujetos que se hacían pasar por detectives en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Poco antes del mediodía de este jueves, al menos ocho individuos ingresaron a un recinto comercial en calle Varas Mena, donde simularon ser funcionarios de la PDI para luego robar diversas especies.

El subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, señaló que esta situación fue advertida por detectives, quienes lograron “visualizar un grupo de sujetos que habrían ingresado a un inmueble, aparentemente un local comercial, de propiedad de ciudadanos extranjeros, premunido de armas de fuego, y con vestimenta alusiva a la Policía de Investigaciones de Chile, evidentemente una vestimenta falsificada”.

“Producto de ese hecho, una vez que los sujetos salen, con las especies sustraídas, se produce un intercambio de disparos. Los funcionarios policiales, los detectives, se identifican a viva voz, y se produce en esta situación, una fuga de los detenidos”, indicó.

Posteriormente, se logró “la detención, en primera instancia, de cuatro de ellos, en las inmediaciones del lugar donde ocurre este hecho, en donde se logra identificar a ciudadanos extranjeros y chilenos, se logra también incautar vestimenta e implementos alusivos a la Policía de Investigaciones de Chile”.

Tras seguimientos controlados, “se logra la detención de otros integrantes de esta banda, en diferentes puntos de la capital, algunos en la comuna de San Miguel, otros en el sector norte y en el sector occidente de la Región Metropolitana, en donde se logra nuevamente incautar elementos alusivos a ser funcionarios de la institución".

PURANOTICIA