PDI revela que abogado defensor facilitó contactos para desacreditar a denunciante en el Caso Monsalve

Una nueva arista complica el caso que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El pasado 7 de agosto, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, acusó públicamente a Víctor Providel —abogado defensor de Monsalve— de haber colaborado con imputados que intentaban divulgar información íntima de su representada con el objetivo de dañar su imagen.

La denuncia se basa en un extenso informe de la Policía de Investigaciones (PDI), que analiza los mensajes y registros telefónicos extraídos desde los celulares de Fernando Nicolás Silva y Maximiliano Sepúlveda, imputados en la causa. Silva, expareja de la víctima, y Sepúlveda, su amigo, habrían liderado un plan para comercializar material sensible, incluyendo videos íntimos de la mujer.

Según el informe, el primer contacto entre el entorno de los imputados y el abogado de Monsalve se produjo el 28 de abril de 2025. Ese día, Providel sostuvo una llamada telefónica de 25 minutos con Sepúlveda, a quien luego envió el contacto de una periodista especializada en televisión y los números de personalidades como Fran García-Huidobro y Carlita Álvarez.

En un mensaje registrado por la PDI, Providel le escribió a Sepúlveda: “Hay una periodista que ha trabajado en causas grandes, tal vez pueda orientar al muchacho. Me avisas si quieres que te comparta el contacto”. Más tarde, agregó: “Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”.

Aunque el plan de difusión comenzó a gestarse semanas antes, la acusación de la abogada de la víctima sostiene que Providel no solo tuvo conocimiento del intento, sino que colaboró activamente con los imputados facilitando contactos con la prensa.

“El abogado Víctor Providel cooperó activamente con imputados investigados por delitos que afectan la intimidad de mi representada, con el fin de exponerla mediáticamente”, señaló Santibáñez.

