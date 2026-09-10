PDI recibió dos vehículos blindados para operativos de alto riesgo en la región Metropolitana

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, encabezaron la entrega de dos nuevos vehículos blindados destinados a fortalecer la capacidad operativa de la institución en procedimientos policiales de alto riesgo en la región Metropolitana.

Los vehículos, financiados por el Gobierno Metropolitano, significaron una inversión de $996.982.000 y cuentan con capacidad para transportar a 10 efectivos cada uno.

Serán utilizados principalmente en allanamientos, operativos con riesgo de enfrentamientos e ingresos a inmuebles, además de procedimientos vinculados a secuestros, trata de personas y búsqueda y rescate de víctimas.

“Tenemos el deber de proteger a quienes nos cuidan. El poder de fuego de los delincuentes ha aumentado muchísimo en Chile y estos dos vehículos blindados, que significaron una inversión cercana a los $1.000 millones, permitirán que nuestros detectives puedan ingresar protegidos a lugares de alto riesgo, incluso donde exista fuego cruzado”, señaló el gobernador Orrego.

Aseguró que “en los tiempos que corren, este es el tipo de herramientas que nuestras policías necesitan para proteger a la población. La seguridad no se consigue con grandes discursos, se consigue con acciones concretas, y eso es lo que estamos haciendo como Gobierno de Santiago”.

En tanto, Cerna sostuvo que “estos vehículos cuentan con blindaje en 360 grados, nivel 4, y entregan mayor seguridad y tranquilidad a nuestros detectives y agentes policiales que participan en operaciones especiales de alto riesgo”.

“Sé lo que significa este tipo de actuaciones y el riesgo que conllevan. Por eso, contar con vehículos con estas capacidades tecnológicas y de seguridad es una herramienta fundamental para nuestros equipos y, finalmente, para entregar mayor seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos”, agregó.

La entrega se suma a la inversión que el Gobierno de Santiago ha realizado en seguridad durante la actual gestión, que supera los $198 mil millones, destinados al fortalecimiento de las policías, prevención situacional, emergencias y proyectos de seguridad para la comunidad.

(Imagen: Gobierno de Santiago)

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