PDI realiza diligencias en oficinas de Codelco y domicilios de dos exejecutivos imputados por tragedia en El Teniente

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, realizaron diligencias en las oficinas de Codelco en Santiago y Rancagua y en domicilios de dos exejecutivos, en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, la cual dejó seis trabajadores fallecidos.

El operativo tiene por objetivo la incautación de equipos electrónicos para ser analizados por peritos especializados de la policía civil.

Dos altos ejecutivos que fueron despedidos el pasado 13 de febrero se encuentran en calidad de imputados. Se trata de Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones de Codelco, y Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de la División El Teniente.

Desde la Fiscalía han señalado que durante los allanamientos realizados en octubre pasado, se incautaron las especies del exgerente de proyectos, Rodrigo Andrades, tercer ejecutivo desvinculado por la empresa.

En tanto, desde Codelco afirman que esto no se trata de un allanamiento, si no que corresponde a una "entrega voluntaria de antecedentes coordinada con el fiscal".

PURANOTICIA