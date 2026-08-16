PDI investiga homicidio de sujeto con herida a bala en Estación Central

Un ciudadano venezolano de unos 50 años falleció luego de recibir un impacto de bala y desplomarse en plena vía pública en Estación Central, durante la madrugada de este domingo.

El hecho quedó al descubierto en la intersección de las calles Los Pingüinos y Atahualpa, donde personas que transitaban por el lugar encontraron a esta persona herida, le prestaron ayuda y lo trasladaron hasta el Hospital de la Mutual de Seguridad.

Sin embargo, el hombre ingresó al recinto asistencial sin signos vitales. Posteriormente, el examen externo realizado por la policía estableció que presentaba una lesión provocada por un proyectil balístico en la zona posterior del tórax. La bala no habría tenido salida, y la causa probable de muerte corresponde a un traumatismo torácico.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer el lugar exacto donde se produjo el disparo. Si bien la víctima fue encontrada en la intersección de Los Pingüinos y Atahualpa, la PDI no descarta que el ataque haya ocurrido en otro punto y que el hombre haya logrado desplazarse algunas cuadras antes de desplomarse.

Para reconstruir los últimos momentos de la víctima, detectives están revisando registros de cámaras de seguridad, realizando entrevistas a residentes y posibles testigos y buscando evidencia que permita establecer su recorrido.

Vecinos del sector, además, habrían informado que escucharon disparos en las inmediaciones.

La policía también indaga las circunstancias que rodearon la muerte y las pertenencias que portaba el fallecido.

Durante las primeras diligencias no fueron encontrados documentos de identidad ni un teléfono celular, aunque la PDI recalcó que esto no permite establecer, por ahora, que se trate de un robo con homicidio.

El fallecido se encontraba en situación migratoria regular en Chile y, según los antecedentes policiales disponibles, no registraba antecedentes.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Centro Norte y del Laboratorio de Criminalística Central, por instrucción del Ministerio Público.

PURANOTICIA