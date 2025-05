PDI interceptó llamada entre el Presidente Boric y la exesposa del fundador de ProCultura

En octubre del año pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) interceptó una conversación entre la psiquiatra Josefina Huneeus y el Presidente Boric donde abordan el caso ProCultura.

Los diálogos revelan que el jefe de Estado evaluó nombrar como ministro a Alberto Larraín, pero que “Izkia (Siches) lo bloqueó”.

El diálogo entre la profesional que estuvo casada por 14 años con el director de la ONG, y el Mandatario es el siguiente:

Josefina Huneeus (JH): Estamos aguantando, pero cómo estás tú? ¿Pero mejor que tú de todas maneras, cómo estas tú?

Gabriel Boric (GB): No, yo estoy bien, estoy bien.

JH: Qué bueno, qué bueno.

GB: Bastante bien, pero te llamaba por dos cosas, uno para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuenta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando.

JH: Si entiendo mucho, una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio, ¿es un espacio protegido, no está siendo grabado nada?

GB: No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder.

JH: Bueno me da lo mismo, ya perfecto. Si yo creo ha sido un proceso largo, yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida, después de hablar con 5 penalistas y dar una vuelta como de un año en la hue…

“Jamás haría algo ilegal”. El Presidente y la psiquiatra conversaron sobre la relación de Boric con Larraín, quien para entonces había entregado su teléfono al Ministerio Público.

GB: Qué increíble. Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas.

JH: Entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando… es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper iPhone, no tengo idea.

GB: O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho “oye, qué interesante este proyecto” como no sé, pero…

GB: Saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que … o sea yo hablaba con él, era cercano no me voy a hacer el hueon con eso.

JH: Obvio, obvio.

GB: Y atendió a mi hermano, o sea… y no pude recuperar los teléfonos. Los mensajes antiguos, pero yo no me… esto que dice a Flies “yo hablé con el Presidente y está internado” la verdad, no me acuerdo, pero digo como “puta quizás”.

“Lo pensó para MIDESO y la Izkia me lo bloqueó”. Boric y Huneeus señalaron la posibilidad de que Alberto Larraín fuese ministro de Salud o de Desarrollo Social.

JH: Nunca he chequeado esa información contigo.

GB: Eso es cierto, eso es cierto.

JH: ¿Que fuera Salud y MIDESO?.

GB: No no no no, que yo lo pensé en algún momento pa MIDESO y la lzkia me lo bloqueó.

JH: La lzkia… sí po, que me llamó a mí. Me llamó a mí y me preguntó y yo le dije -en la confianza- y de ahí la lzkia lo bloqueó.

GB: O sea, qué bueno.

JH: Sí, no (se ríe) la lzkia es muy sabia en eso.

GB: Pero sí es cierto que lo pensé y lo debemos de haber conversado y después creo que le ofrecí ser como ponte tú, subsecretario de evaluación social.

La situación de Irina Karamanos. También conversaron sobre el rol de la expareja del Mandatario en el caso.

JH: Noo, si esto es pura, esto es pura parafernalia.

GB: Sí, porque se han aprovechado.

JH: Es un show patético.

GB: Y la van a citar como imputada también.

JH: ¿Imputada?

GB: Sí.

JH: Pero es cosa de mostrar los abonos del banco, las cartolas.

GB: Sí, pero ella mostró su… le mandó todo al fiscal, todas sus cuentas.

JH: Es que tiene que mostrar lo de ProCultura, si la Cony lo tiene en su casa, lo puede ir a buscar hoy día, que lo lleve hoy día.

GB: Ya, le voy a decir al abogado que vaya, le voy a decir al abogado que llame a la Cony primero y que…

JH: ¿Cómo se llama el abogado?

GB: No sé quién es el que tiene el patrocinio, pero Jaime Winter es el que está.

PURANOTICIA