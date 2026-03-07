José Antonio Kast posa junto a Donald Trump en cumbre sobre seguridad regional

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participó en el inicio de la cumbre internacional “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), evento que se desarrolla en Miami y que reúne a líderes del continente para discutir temas de seguridad regional.

En el marco de la actividad, Kast posó junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien intercambió algunas palabras tras un saludo protocolar y un apretón de manos.

El breve diálogo entre ambos mandatarios se extendió por cerca de un minuto, antes de que se sumaran los demás líderes invitados para realizar la fotografía grupal oficial de la cumbre.

La reunión se realiza en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario estadounidense, y busca abordar temas como narcotráfico, inmigración e interferencia extranjera en el hemisferio.

Durante la jornada, los presidentes invitados pudieron tomarse una fotografía individual con Trump y sostener una breve conversación, siendo Kast el último en posar junto al mandatario estadounidense.

En la cita también participan mandatarios y líderes de diversos países de América, entre ellos los presidentes de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y El Salvador, además de autoridades de otras naciones del continente.

PURANOTICIA