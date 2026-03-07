Presidente Gabriel Boric se despide de sus adherentes desde el Palacio de La Moneda

El Presidente Gabriel Boric se tomó algunos minutos durante la mañana de este sábado para saludar a los adherentes que llegaron hasta el Palacio de La Moneda en el marco de un acto de despedida organizado por simpatizantes de su administración.

La convocatoria fue organizada por el colectivo “Unidos con Boric”, quienes programaron la actividad en la Plaza de la Constitución, ubicada frente a la fachada norte del palacio presidencial.

Desde la organización señalaron que el objetivo de la iniciativa era reunir a simpatizantes del Gobierno en los últimos días del mandato presidencial, como una forma de despedida y reconocimiento.

Pasadas las 11:00 horas, mientras los adherentes permanecían en el exterior del palacio, el Mandatario apareció en el balcón de La Moneda para saludarlos, acompañado de su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta Boric.

Según explicó una de las coordinadoras del grupo organizador, Mónica Inostroza, la actividad contempla presentaciones musicales, intervenciones y discursos durante la jornada.

El encuentro congregó a seguidores del Gobierno que llegaron hasta el centro de Santiago para manifestar su apoyo y despedir al Mandatario en la recta final de su periodo presidencial.

PURANOTICIA