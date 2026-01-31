PDI frustra asalto en Puente Alto: un delincuente muerto y otro herido

Un violento intento de asalto ocurrido la noche del viernes en Puente Alto terminó con la muerte de uno de los atacantes y otro herido, luego de que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) repelieran el ataque con su arma de servicio.

El hecho se registró cerca de las 23:00 horas, en la intersección de Juan de Dios Malebrán con Los Castaños, cuando los detectives esperaban un vehículo de aplicación para trasladarse a otro sector de Santiago.

Según los antecedentes preliminares, un automóvil con cuatro ocupantes se detuvo en el lugar. En ese momento, dos sujetos descendieron para abordar a los funcionarios, intentando sustraer un arma desde sus vestimentas.

La reacción policial fue inmediata. El fiscal José Manuel Mac-Namara indicó que los detectives “repelen este ataque con su arma de servicio”, logrando herir a dos de los agresores: uno de ellos murió en el lugar, mientras que el segundo resultó lesionado.

El sujeto herido fue trasladado por los propios funcionarios hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece internado. En tanto, los otros dos implicados lograron huir: uno escapó en el vehículo y el otro lo hizo a pie, evitando ser detenido en el momento.

En el sitio del suceso se encontró un destornillador, aunque no se descarta que el grupo portara otros elementos para cometer el delito. La Fiscalía instruyó el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar una camioneta roja en la que escaparon los sospechosos.

Ambos detectives resultaron ilesos, mientras que por orden del Ministerio Público, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de las pericias para establecer la dinámica exacta del ataque y dar con el paradero de los prófugos.

PURANOTICIA