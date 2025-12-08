PDI entrega a Colombia a peligroso prófugo buscado por homicidio

La entrega se realizó en Bogotá y estuvo a cargo del Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado (GCO) de la PDI, tras la detención del delincuente en Chile durante los últimos días.

El comisario Mario Pazos, del Departamento de Policía Internacional de la PDI, informó que Buitrago Ortega contaba con “órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, fabricación de armas, porte de armas y fuga de cárcel” en Colombia, lo que lo convertía en un sujeto altamente peligroso.

Por su parte, el subprefecto Juan Paillán, agregado PDI en Colombia, aseguró que la entrega se realizó sin inconvenientes: “El prófugo fue entregado a las autoridades colombianas, quienes posteriormente lo pusieron a disposición de los tribunales competentes”, afirmó.

La operación representa un éxito de la cooperación internacional en materia de seguridad, evidenciando el compromiso de la PDI en la lucha contra el crimen organizado y la captura de delincuentes que cruzan fronteras.

