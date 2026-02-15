PDI detiene a tres personas por brutal secuestro ocurrido en la Región Metropolitana

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a dos hombres y una mujer por su presunta participación en el delito de secuestro, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en la Región Metropolitana, tras una investigación liderada por la BIPE Antisecuestro.

Según explicó el subprefecto Claudio Caro, subjefe de la unidad especializada, la víctima corresponde a un ciudadano chileno mayor de edad, quien fue abordado por la fuerza por un grupo de personas y trasladado contra su voluntad hasta un domicilio ubicado en la comuna de La Granja.

En el inmueble, el afectado fue retenido durante aproximadamente una hora, periodo en el cual fue golpeado y sometido a torturas, mientras los imputados lo acusaban de haber cometido un supuesto robo en una vivienda del sector, antecedente que nunca fue denunciado formalmente ante la autoridad.

Tras el ataque, la víctima fue liberada y abandonada en una zanja en la comuna de La Pintana, desde donde logró recibir ayuda. De acuerdo con la PDI, el secuestro habría sido cometido a modo de venganza, descartándose cualquier procedimiento de “detención ciudadana”.

“Se trata de un clan familiar que acusó a la víctima de un delito de robo y decidió secuestrarla como represalia”, señaló el subprefecto Caro, enfatizando la gravedad del actuar y el riesgo vital al que fue expuesta la persona afectada.

Como resultado del operativo policial, se logró la detención de tres personas, todas de nacionalidad chilena, además de la incautación de tres teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, adaptada artesanalmente y sin número de serie visible. Los dos imputados adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación del detenido adolescente será resuelta por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

