PDI detiene a motociclista que disparó contra personas en plena vía pública en Maipú

La PDI detuvo a un violento sujeto que, mientras se movilizaba en motocicleta, disparó contra personas que se encontraban en la vía pública en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Esta situación fue advertida por un detective de franco que se trasladaba en su vehículo y que observó a un motociclista con un arma en la mano, sin casco y que manejaba contra el tránsito.

El sujeto comenzó a disparar en la vía pública, por lo cual detective inició un seguimiento hasta el lugar donde se encontraba el sujeto y pidió apoyo a carros institucionales.

Finalmente, no fue necesario un allanamiento ya que el motociclista saló de un inmueble y fue detenido. Además, los detectives incautaron el arma y municiones.

Tras la posterior revisión del sitio del suceso inicial, se comprobó que no hubo lesionados mientras se investigan las causas del ataque.

El subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Maipú, destacó que "este accionar confirma el compromiso 24/7 de los detectives y el correcto actuar policial del joven detective".

PURANOTICIA