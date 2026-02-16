PDI detiene a joven por tráfico en Lo Barnechea: incautan drogas, armas y dinero falso

La PDI detuvo a un sujeto de 22 años, de nacionalidad chilena, que se dedicaba al tráfico de drogas en la comuna de Lo Barnechea. Además de las sustancias ilícitas, se le incautaron armas y dinero falsificado.

El subinspector Nicolás López Varas, de la Bicrim Lo Barnechea, informó que el sujeto repartía la droga en un vehículo en esa comuna y otras del sector oriente de la Región Metropolitana, a consumidores de alto poder adquisitivo.

En el allanamiento a su domicilio en Puente Alto, la policía encontró marihuana, resina de cannabis y ketamina, todo avaluado en dos millones de pesos.

También se le incautó un fusil airsoft, una pistola de fantasía del tipo glock, dos revólveres a fogueo, dinero en efectivo, balanza digital, dos teléfonos celulares y un vehículo.

Además, en poder del detenido se encontraron 340 mil pesos falsificados, por lo cual se le formalizó por infracción a la Ley de Bancos, además de delitos de drogas y de armas. El sujeto tiene antecedentes por narcotráfico.

