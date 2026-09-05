PDI detiene a hombre de 73 años por millonario fraude con licencias médicas

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a un hombre de 73 años, en el marco de una investigación por la presunta emisión y gestión de licencias médicas falsas.

La detención se concretó en virtud de una resolución judicial del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que además autorizó la entrada y registro de su domicilio, ubicado en la comuna de La Florida. Durante el procedimiento, los detectives incautaron dos notebooks, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la investigación.

La diligencia corresponde a una arista relacionada con la investigación de un hombre formalizado en mayo de 2026 por la emisión de 2.455 licencias médicas falsas entre 2022 y 2025, operación que habría generado un perjuicio a FONASA superior a los $1.100 millones.

En el marco de esa investigación, detectives realizaron el análisis de un teléfono incautado a este sujeto, encontrando conversaciones que vincularían al ahora detenido con la gestión de las licencias médicas.

Según lo indicó el inspector Samuel Inzunza, de la Bridec Metropolitana de la PDI, el análisis investigativo permitió establecer que, entre mayo de 2021 y agosto de 2025, el detenido habría tenido participación en al menos 1.482 emisiones de licencias médicas, asociadas a un perjuicio fiscal estimado en $307 millones.

El detenido ya se encontraba formalizado desde diciembre de 2024 en otra causa por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

En esta nueva investigación, los antecedentes dan cuenta de su presunta participación en los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de licencias médicas, fraude de subvenciones y facilitación para la obtención de prestaciones previsionales indebidas.

PURANOTICIA