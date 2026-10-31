PDI detiene a autor de "cuento del tío" por $500 millones a joyería de Santiago

La PDI detuvo al autor de un millonario "cuento del tío" que afectó una joyería del centro de Santiago. El sujeto, con antecedentes por el mismo delito, suplantó a la dueña por redes sociales y logró que los empleados le entregaran joyas avaluadas en $500 millones.

El hecho afectó a una joyería del Paseo Ahumada del centro capitalino. El imputado, chileno, 28 años, logró engañar a las trabajadoras, quienes le entregaron una mochila con las joyas en la Plaza de Armas. Después de unos minutos se dieron cuenta de la estafa e hicieron la denuncia.

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte inició las indagatorias y logró ubicar al autor del engaño y lo detuvo en su domicilio de Lampa. Fue formalizado y el Séptimo Jugado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva.

El subprefecto de la Biro René Quintanilla señaló que el imputado "suplanta la identidad de la dueña de una joyería, aduciendo que iba a ser fiscalizada, y por una red social se comunica con las trabajadoras indicándoles sacar todas las joyas de este local ingresarla a una mochila y entregársela a una persona que estaba en las inmediaciones de la plaza de armas".

"Con estas indicaciones, se la entregan a esta persona y luego de unos minutos se dan cuenta de que fueron victimas de una estafa", añadió el subprefecto, quien finalmente indicó que as diligencias investigativas lograron identificar al sospechoso, se allanó su domicilio, fue detenido y en el interior del inmueble se encontraron las joyas.

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