PDI descarta participación de terceras personas en el supuesto ataque a Rodrigo Rojas Vade

La hipótesis de que el exconvencional Rodrigo Rojas Vade haya sido víctima de un ataque fue desestimada. Esto ocurre tras casi un mes de diversas diligencias investigativas que dieron un vuelco fundamental al caso, eliminando la opción de que otras personas estuvieran involucradas en el suceso.

Todo comenzó el pasado miércoles 11 de marzo. En dicha jornada, el hombre apareció con lesiones de consideración al interior de un sitio eriazo en las inmediaciones de la ruta 78. Las marcas y mensajes escritos sobre su piel hicieron que las sospechas iniciales se orientaran hacia una agresión que, incluso, podría haber tenido connotación política.

Frente a este escenario, los peritajes para determinar la dinámica de los hechos quedaron en manos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la PDI. En un principio, la policía civil abordó la indagatoria bajo la premisa de que se trataba de un delito de mayor gravedad.

No obstante, el avance de los días trajo consigo nuevos antecedentes que debilitaron la teoría del ataque. Las pericias revelaron una clara coincidencia entre las amarras que el individuo tenía en sus extremidades y las que portaba entre sus propias pertenencias. A esto se sumó el hallazgo de un plumón de características similares al que se usó para realizar los rayados detectados en su cuerpo.

Paralelamente, los informes médicos aportaron otro dato clave: el estado de gravedad que presentaba el afectado no derivaba únicamente de las lesiones físicas, sino que también estaba vinculado al consumo de sustancias efectuado durante esa misma jornada.

Recopilada toda esta información, la policía civil redactó un informe que ya fue despachado al Ministerio Público. En dicho texto, la institución concluye de manera categórica que “no es posible establecer la participación de terceros en estos hechos”.

Con el documento ya en su poder, el fiscal Héctor Barros —quien lidera la causa dentro del equipo ECOH— tendría el camino despejado para proceder con el cierre de la investigación. Pese a ello, no se descarta la ejecución de nuevas diligencias en caso de que el persecutor lo estime necesario.

Fuentes ligadas al caso señalan que este panorama judicial podría no implicar imputaciones penales para Rojas Vade. Lo anterior se fundamenta en que el exconvencional no presentó una denuncia directa, sumado a que tampoco existen acciones legales interpuestas en su contra por estos acontecimientos.

Cabe recordar que el origen de todo este despliegue investigativo se gestó gracias a la alerta de testigos. Fueron ellos quienes lo divisaron tendido a un costado de la caletera de la ruta 78 y procedieron a dar aviso inmediato a Carabineros.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA