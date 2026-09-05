PDI desbarata laboratorio de drogas en La Pintana y detiene a seis personas

Un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de drogas fue descubierto al interior de un domicilio de La Pintana, en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que terminó con seis personas detenidas y más de $162 millones en sustancias ilícitas incautadas.

El procedimiento fue desarrollado por detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, luego de una investigación que permitió identificar a una agrupación dedicada presuntamente al tráfico de drogas en distintos puntos de la comuna.

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores fue la ubicación de los lugares de comercialización, debido a que se encontraban a escasos metros de un jardín infantil y de establecimientos de educación media.

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI concretó cuatro órdenes de entrada y registro en diferentes inmuebles de La Pintana, logrando intervenir tanto los puntos destinados a la venta como la infraestructura utilizada para procesar las sustancias.

De acuerdo con la investigación policial, la organización se dedicaba a la internación de cocaína base en estado de “cera”, sustancia que posteriormente era almacenada y sometida a un proceso químico en un laboratorio artesanal instalado dentro de uno de los domicilios.

Durante los allanamientos, los detectives encontraron sustancias químicas controladas que, según la PDI, eran utilizadas para procesar el estupefaciente antes de su dosificación y posterior distribución en distintos sectores de la comuna.

El procedimiento permitió sacar de circulación más de 10 kilos de sustancias ilícitas, cuyo avalúo fue estimado por la policía en $162.160.000.

Junto con la droga, los detectives incautaron tres botellas con ácido clorhídrico diluido, cinco bolsas con hidróxido de sodio y tres bolsas con bicarbonato de sodio.

El operativo también permitió encontrar un arma de fuego, un rifle, cargadores de pistolas y municiones. A ello se sumaron pesas digitales, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Entre los elementos descubiertos por los investigadores había además un cilindro de gas que había sido modificado en su base mediante una bisagra y una compuerta secreta, estructura que habría sido utilizada para mantener droga oculta.

El subprefecto Ronald Alvear, jefe de la Bicrim La Pintana, señaló que el procedimiento fue resultado de un trabajo de análisis criminal que permitió identificar a los objetivos de la investigación y desarticular la infraestructura utilizada para el procesamiento de las sustancias.

La PDI destacó además que la intervención permitió retirar importantes cantidades de droga de circulación, considerando especialmente la cercanía que mantenían los puntos de comercialización con establecimientos educacionales del sector.

Como resultado de la investigación, seis personas fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del tribunal correspondiente para su control de detención.

Los imputados son investigados por infracciones a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, y a la Ley 17.798 sobre Control de Armas.

PURANOTICIA