Oficialismo reprocha a Bachelet y Boric por críticas al Escudo de las Américas

Una dura arremetida contra los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric protagonizaron los presidentes de los partidos de Gobierno a raíz de la declaración que ambos suscribieron cuestionando la adhesión de Chile al "Escudo de las Américas".

Los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano calificaron el pronunciamiento de los exmandatarios como “especialmente desafortunado e insalvablemente mezquino”, acusándolos de transformar una diferencia política respecto de la decisión del Gobierno en una controversia sobre la soberanía nacional.

“La figura del exPresidente de la República ocupa un lugar singular en nuestra tradición institucional. Una vez concluido su mandato, quien ha ejercido la Primera Magistratura de Chile conserva una responsabilidad de Estado que históricamente se ha expresado con prudencia, sentido republicano y, ante todo, respeto por las atribuciones de quien legítimamente tiene a su cargo la conducción de nuestro país”, señalaron.

Y agregaron que “resulta especialmente grave que los exPresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric hayan suscrito una declaración cuestionando la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, sin siquiera haber conocido -de primera fuente- los alcances, condiciones y resguardos bajo los cuales el Gobierno adoptó dicha decisión”, aseguraron.

Los dirigentes también apuntaron a la experiencia de ambos exmandatarios en materia de relaciones internacionales para cuestionar el contenido de su pronunciamiento.

“Mucho más aún cuando ambos saben, por la responsabilidad que alguna vez ejercieron, cómo se conduce la política exterior, las complejidades propias de las relaciones internacionales y el rigor con que se toman las decisiones de Estado”, agregaron.

La declaración subió aún más el tono al sostener que la actuación de los exjefes de Estado “merece ser reprochada desde un punto de vista político”, particularmente por cuestionar la soberanía del país y atribuir al Gobierno una supuesta subordinación de la política exterior.

A juicio de los oficialistas, esa acusación no tendría sustento en los antecedentes conocidos sobre el Escudo de las Américas.

“Por la investidura que ambos ostentaron y por la responsabilidad de Estado que conllevan, su actuación merece ser reprochada desde un punto de vista político, toda vez que es inadmisible cuestionar la soberanía de Chile desde el desconocimiento de los antecedentes que sustentan esta decisión ni mucho menos atribuir al Gobierno una supuesta subordinación de nuestra política exterior, sin contar con los elementos que permitan sostener una afirmación de esa gravedad”, señalaron.

Finalmente, los presidentes de los partidos de Gobierno defendieron que la participación de Chile en el mecanismo responde a una decisión soberana y rechazaron que la coordinación con otros países implique una pérdida de autonomía.

“Chile es un país soberano precisamente porque tiene la facultad de decidir con quién coopera, bajo qué condiciones y con qué objetivos. Y frente al avance del crimen organizado transnacional, la coordinación con otras naciones no implica ceder soberanía, sino ejercerla en defensa de los intereses de todos los chilenos”, concluyeron.

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