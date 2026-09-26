Ministra Arzola anticipa foco del Presupuesto 2027 en educación inicial y básica

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el enfoque que tendrá el Presupuesto 2027 de su cartera, anticipando una mayor prioridad para la educación parvularia y los primeros años de enseñanza básica, al tiempo que pidió esperar la presentación del erario antes de formular críticas.

“Estoy enfocada en la elaboración del presupuesto, todavía no tenemos resultados, es un trabajo que el 30 de septiembre vamos a presentar”, comentó la ministra en entrevista con El Mercurio.

Y advirtió que el erario “genera críticas de distintos sectores, pero yo no me puedo hacer cargo de prejuicios, de que, antes de que esté presentado el presupuesto, haya anuncios de disconformidad. Yo esperaría que primero se conozca, y que después se converse, se vea cómo avanzar”.

Aunque el 80% del presupuesto de la cartera está comprometido en subvenciones y gratuidad, la secretaria de Estado explicó que “en la última década, el gasto público se ha concentrado en el nivel superior, y los números así lo muestran. En los últimos 10 años, mientras el gasto público en educación superior se duplicó, en el resto de los niveles creció en torno a un tercio”.

“Y es por eso que, entendiendo los desafíos que tenemos en términos de mejorar los aprendizajes fundamentales, nosotros estamos convencidos de que es en esos primeros años, tanto en la educación parvularia como en los primeros años de básica, donde tenemos que poner nuestros mayores esfuerzos”, aseguró la ministra.

Consultada por los cambios que se están realizando en Educación, Arzola explicó que “nuestro objetivo es mejorar un sistema que lleva 10 años de funcionamiento, que tenemos suficiente evidencia y, diría yo, consenso, respecto a cuáles son los problemas que ha mostrado, y, por lo tanto, estamos trabajando, dispuestos siempre a dialogar y a precisar o mejorar lo que sea necesario, pero el objetivo es sacarlo adelante”.

“Realizamos una propuesta que busca reducir el peso que tiene el azar e incorpora otros criterios, ya sea que permitan fortalecer determinados proyectos educativos, o bien reconocen y premian el mérito y el esfuerzo”, añadió.

Finalmente, la ministra de Educación se refirió a los resultados de la prueba PISA, los que dijo “no son buenas noticias, pero son noticias que no nos toman por sorpresa, porque efectivamente es el diagnóstico que nosotros traíamos desde que estábamos trabajando incluso en la campaña y desde antes, y también es el diagnóstico sobre el cual estamos trabajando hoy”.

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