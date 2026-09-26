Encuesta Descifra: 87% afirma que Chile enfrenta una emergencia laboral

La percepción de que Chile atraviesa una situación crítica en materia de empleo aumentó durante los últimos dos meses. Así lo muestra una nueva encuesta de Descifra, alianza entre Copesa y Artool, que elevó en 10 puntos el porcentaje de personas que considera que el país enfrenta una emergencia laboral, hasta alcanzar el 87%.

El resultado se da en un escenario marcado por una tasa de desocupación de 9,5% y por el debate sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para impulsar la creación de puestos de trabajo.

El sondeo también muestra un cambio en la atribución de responsabilidades. Un 57% de los consultados considera que la situación actual del empleo es responsabilidad del gobierno del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 37% la vincula con la administración anterior.

En la medición realizada en julio, en cambio, un 49% responsabilizaba al actual Ejecutivo y un 43% al gobierno de Gabriel Boric, por lo que la diferencia entre ambas administraciones se amplió en la última medición.

La encuesta consultó además quién debería asumir principalmente la tarea de enfrentar la crisis laboral. Un 36% mencionó al Presidente Kast, seguido por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, con 25%, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con 24%.

Entre los principales problemas asociados al escenario laboral, el desempleo aparece como la preocupación más mencionada, con un 61% de las respuestas. La cifra aumentó cuatro puntos respecto de julio.

Más atrás se ubicaron el incremento de la informalidad, con 22%, y el desempleo femenino, con 16%.

Al abordar las razones detrás de la menor creación de empleos, un 65% apuntó al bajo crecimiento económico registrado durante las últimas décadas. En segundo lugar, apareció el avance de la inteligencia artificial y la automatización, alternativa mencionada por el 45% de los encuestados, siete puntos más que en julio.

El estudio también consultó por la evaluación de las medidas impulsadas por el Gobierno. Solo un 25% consideró que el Ejecutivo está tomando acciones adecuadas para enfrentar el aumento del desempleo y la informalidad, mientras que un 67% respondió que no.

A su vez, un 78% señaló que la situación laboral ha afectado "mucho" o "bastante" la aprobación del Presidente Kast.

Respecto de las acciones que podrían contribuir a mejorar el escenario laboral, la alternativa más mencionada fue acelerar las inversiones en obras públicas y viviendas, con un 44%.

Le siguieron el fortalecimiento de los programas de subsidio al empleo del Ministerio del Trabajo, con 33%, y agilizar proyectos de inversión municipal que ya estén preparados para comenzar, con 18%.

En términos más generales, un 78% señaló que la principal acción para revertir el deterioro del empleo debería ser concentrarse en el crecimiento económico. Luego aparecieron los planes de capacitación y formación para trabajadores que no encuentran empleo, con 59%, y la creación de nuevos tipos de contratos por horas, con 48%.

En tanto, un 65% de los consultados considera que la crisis laboral puede solucionarse mediante un paquete adecuado de medidas. El 34% restante estima que la situación se prolongará independientemente de las acciones que se adopten.

La diferencia también representa un cambio respecto de julio, cuando un 71% confiaba en una solución mediante medidas específicas y un 27% anticipaba una persistencia del problema.

Los resultados se conocen antes del anuncio de un plan de emergencia laboral que el Gobierno prepara para las próximas semanas y que, según los antecedentes publicados, contempla un aumento de la inversión pública con el objetivo de generar unas 25 mil plazas de trabajo durante el último trimestre del año.

PURANOTICIA