PDI desarticula red de tráfico de drogas en Estación Central y Maipú

Detectives de la PDI desarticularon una organización criminal dedicada al ingreso y distribución de drogas en las comunas de Estación Central y Maipú. El procedimiento terminó con dos detenidos y la incautación de más de nueve kilos de droga y $11 millones en efectivo.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización criminal estaría liderada por sujetos extranjeros, quienes internaban importantes remesas de droga a través de pasos fronterizos no habilitados del norte del país.

Posteriormente, las sustancias eran trasladadas hasta un inmueble utilizado como centro de acopio, para luego ser distribuidas en distintos departamentos habilitados como puntos de comercialización.

Como resultado los detectives concretaron la detención de dos hombres adultos, de nacionalidad dominicana y chilena, respectivamente, en la vía pública, en la comuna de Estación Central.

Durante el procedimiento se logró la incautación de las siguientes especies más de 8 kilos de cannabis, y más de un kilo de clorhidrato de cocaína. Además, de dinero en efectivo con más de 11 millones de pesos y una máquina contadora de billetes.

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