PDI desarticula red de narcotráfico y decomisa más de 245 kilos de droga en la Región Metropolitana

La Policía de Investigaciones detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana, tras dos procedimientos policiales realizados por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, donde se logró la incautación de poco más de 245 kilos de diversos tipos de drogas.

En el primer operativo se controló a un camión en cuyo interior se transportaban una camioneta con pickup cerrado, donde la estructura criminal, acondicionó un compartimiento para el ocultamiento de sustancias ilícitas.

También se sumó un ingreso posterior a domicilios en las comunas de Estación Central y Cerrillos, logrando incautar poco más de 141 kilos entre Cannabis y Clorhidrato de Cocaína y se detuvo a un ciudadano colombiano.

Un segundo procedimiento logró la detención de dos hombres y una mujer, también colombianos e integrantes de una estructura criminal vinculada al tráfico de drogas, quienes tenían un lugar de acopio en la comuna de Renca, así como domicilios asociados en Santiago Centro, desde donde entregaban la droga a sus receptores finales en la Región Metropolitana.

En este último operativo se logró incautar 104 kilos de cannabis, lo que suma una incautación total –entre ambos operativos- de poco más de 245 kilos de drogas.

El prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana destacó que estos procedimientos fueron parte de “procesos investigativos desarrollados en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente y Sur, los que permitieron sacar una importante cantidad de droga, la que sería comercializada en esta época de vacaciones”.

