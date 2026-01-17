PDI captura a mujer acusada de asesinar a su pareja por celos en la zona sur de Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de una mujer acusada de asesinar a su expareja, en un hecho ocurrido el 7 de enero de 2025 en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana. El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur, tras una extensa investigación.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el crimen se produjo luego de una discusión en la vía pública motivada por celos, instancia en la que la víctima fue atacada con un arma cortante afuera de su domicilio, sufriendo heridas en el tórax que le provocaron la muerte horas más tarde en el Hospital El Pino.

En una primera etapa de la investigación, la mujer fue entrevistada en calidad de testigo, sin embargo, con el avance de las diligencias, los detectives detectaron incongruencias en sus declaraciones, especialmente al ser comparadas con registros de cámaras de televigilancia del sector.

El subcomisario Diego Novoa, de la BH Metropolitana Sur, explicó que mediante empadronamientos, entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y tráfico telefónico, se logró posicionar a la imputada en el lugar de los hechos y establecer su participación directa como autora material de las lesiones que causaron la muerte.

Con estos antecedentes, la PDI gestionó una orden de detención judicial, la cual fue concretada en la comuna de La Pintana, dejando a la mujer a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso de formalización por el delito de homicidio consumado.

PURANOTICIA