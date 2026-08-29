Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
PDI captura a implicado en ataque a casa narco que dejó un muerto en La Pintana

PDI captura a implicado en ataque a casa narco que dejó un muerto en La Pintana

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El sujeto de 20 años participó en una balacera contra un punto de venta de drogas el pasado mes de mayo. En el allanamiento se incautaron armas, chalecos y equipos radiales.

PDI captura a implicado en ataque a casa narco que dejó un muerto en La Pintana
Sábado 29 de agosto de 2026 12:53
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La PDI detuvo a un sujeto de 20 años, chileno, por un homicidio cometido el 16 de mayo pasado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El imputado, junto a otros individuos aún prófugos, disparó contra un punto de venta de drogas y ocasionó la muerte de un hombre de 35 años.

Su captura se produjo en un allanamientos realizados en la población Santo Tomás, de la misma comuna, donde bandas narcos se disputan el control territorial.

Además de la detención, los detectives incautaron una pistola a fogueo adaptada para el disparo, una pistola a balines, cascos, chalecos de seguridad y equipos radiales portátiles.

La banda también está vinculada a diversos episodios de violencia como asaltos bajo la modalidad de "portonazo" en las comunas del sector sur de la Región Metropolitana.

El imputado fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA