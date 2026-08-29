PDI captura a implicado en ataque a casa narco que dejó un muerto en La Pintana

La PDI detuvo a un sujeto de 20 años, chileno, por un homicidio cometido el 16 de mayo pasado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El imputado, junto a otros individuos aún prófugos, disparó contra un punto de venta de drogas y ocasionó la muerte de un hombre de 35 años.

Su captura se produjo en un allanamientos realizados en la población Santo Tomás, de la misma comuna, donde bandas narcos se disputan el control territorial.

Además de la detención, los detectives incautaron una pistola a fogueo adaptada para el disparo, una pistola a balines, cascos, chalecos de seguridad y equipos radiales portátiles.

La banda también está vinculada a diversos episodios de violencia como asaltos bajo la modalidad de "portonazo" en las comunas del sector sur de la Región Metropolitana.

El imputado fue puesto a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA