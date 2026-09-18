Presidente Kast tras Te Deum: Pide celebrar con responsabilidad y "levantar la esperanza"

Un mensaje centrado en la esperanza, el encuentro familiar y el cuidado durante las celebraciones de Fiestas Patrias entregó este viernes el Presidente José Antonio Kast, luego de participar en el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana.

Tras finalizar la ceremonia y regresar al Palacio de La Moneda a bordo del histórico Ford Galaxie, el Mandatario se dirigió brevemente a la ciudadanía y llamó a disfrutar estos días con responsabilidad.

“A todos nuestros compatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad y a levantar la esperanza”, señaló el Mandatario.

Kast relacionó sus palabras con los mensajes que, según indicó, se han transmitido durante las distintas actividades religiosas desarrolladas en el marco de las celebraciones patrias. !Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez”, afirmó.

Junto con ese llamado, el Presidente destacó la importancia de aprovechar las jornadas festivas para encontrarse con los seres queridos y compartir en familia. “Ojalá cada uno se pueda hacer un espacio para compartir en familia”, sostuvo.

El Mandatario también reiteró la importancia de mantener una actitud de cuidado durante las celebraciones, poniendo especial atención en los niños, los adultos y quienes atraviesan estas fechas en soledad.

Asimismo, llamó a recibir y acompañar a quienes lleguen de visita durante estos días, reforzando su mensaje en torno al encuentro y la compañía en Fiestas Patrias.

Antes de finalizar sus palabras, Kast agradeció la labor de quienes se encuentran trabajando en la cobertura y difusión de las distintas actividades desarrolladas durante estas jornadas.

El mensaje se produjo después de la participación del Presidente en el Te Deum Ecuménico, una de las tradicionales actividades oficiales del 18 de septiembre.

PURANOTICIA