Cardenal Fernando Chomali advierte sobre la corrupción y pide grandes acuerdos en el Te Deum

Un llamado a recuperar las confianzas, combatir la corrupción y avanzar hacia acuerdos que permitan enfrentar los principales desafíos del país marcó la intervención del cardenal Fernando Chomali durante el Te Deum Ecuménico de este viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago.

La tradicional ceremonia de Fiestas Patrias contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast y representantes de los distintos poderes del Estado, además de autoridades civiles, militares y policiales.

Durante su intervención, Chomali realizó un diagnóstico sobre diferentes problemáticas que atraviesan al país, entre ellas la pobreza, la violencia, el desencuentro político, la baja natalidad, el envejecimiento de la población y los cambios asociados a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Uno de los principales énfasis estuvo puesto en la corrupción. El cardenal la calificó como “el mal de todos los males” y como “un verdadero cáncer que, si no se detiene a tiempo, nos traerá mal sobre mal. Dolor sobre dolor, muerte sobre muerte”.

Más adelante, profundizó en las consecuencias que este fenómeno puede generar en las instituciones y en la convivencia social, afirmando que la corrupción “corroe los cimientos de la sociedad”.

“No habrá una sociedad sana, escuelas sanas, empresas sanas, capillas tranquilas y niños jugando en las plazas, si al interior del estado hay signos de corrupción”.

En ese contexto, Chomali planteó que erradicar estas prácticas debe ser una prioridad y recurrió a la imagen de que “un árbol corrompido en sus raíces no dará buenos frutos”.

El escenario político también ocupó un espacio relevante en su mensaje. Al referirse a las dificultades para alcanzar acuerdos, sostuvo que el desencuentro “fragmenta el diálogo y dificulta los consensos”.

“No están los tiempos para proyectos personales, para pasar cuentas, para superficialidades, y menos para frivolidades”.

A partir de ese diagnóstico, el cardenal llamó a avanzar hacia “los grandes acuerdos” y “los generosos consensos”, poniendo el énfasis en la necesidad de buscar puntos de encuentro pese a las diferencias existentes.

“Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras por sobre intereses personales”.

Asimismo, pidió una clase política “coherente, con disposición al diálogo y con la humildad suficiente para reconocer que nadie posee por sí solo todas las respuestas que el país necesita”.

Otro de los temas abordados fue el cambio demográfico que experimenta Chile. Chomali advirtió sobre la disminución de la natalidad y el progresivo envejecimiento de la población, fenómenos que, según planteó, tendrán consecuencias sobre la fuerza laboral, la economía y la estructura social del país.

En ese marco, sostuvo que el debate no debería limitarse al número de nacimientos, sino también considerar las condiciones que enfrentan quienes desean formar una familia, como el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral, la incertidumbre económica y la posibilidad de compatibilizar las responsabilidades familiares con el empleo.

“El dilema familia o trabajo no debiese existir. El dilema hijos o trabajo no debiese existir”, afirmó.

La soledad fue otra de las preocupaciones planteadas durante la homilía, especialmente por su impacto entre jóvenes y personas mayores. El cardenal vinculó esta realidad con la necesidad de reconstruir vínculos sociales y generar condiciones que permitan proyectar el futuro con mayor esperanza.

Al comienzo de la ceremonia, Chomali también pidió guardar silencio y recordar a las víctimas del incendio ocurrido en un hogar de adultos mayores en Pitrufquén.

El Te Deum concluyó con el tradicional canto de acción de gracias y posteriormente con la interpretación del Himno Nacional, cerrando una ceremonia marcada por los llamados al diálogo, la probidad, la unidad y la búsqueda de acuerdos frente a los desafíos que enfrenta Chile.

PURANOTICIA