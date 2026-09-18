Paulina Núñez tras Te Deum: “Si no ponemos al país por delante ahora, ¿cuándo?”

“Poner al país por delante” fue una de las principales reflexiones que surgieron desde el Senado tras el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias realizado este viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago.

Luego de la ceremonia, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó especialmente el llamado a la unidad nacional formulado por el cardenal Fernando Chomali y la necesidad de trabajar conjuntamente para enfrentar los desafíos que atraviesa Chile.

La parlamentaria valoró el Te Deum como una instancia de oración y reflexión, “de poner al país por delante. Si no lo hacemos ahora, que son nuestras Fiestas Patrias, ¿cuándo?”, sentenció.

A las palabras de Núñez se sumó el senador Rojo Edwards, quien destacó la amplitud de los asuntos abordados por el arzobispo de Santiago durante su homilía, desde los desafíos tecnológicos hasta la corrupción y las responsabilidades de la clase política.

Edwards calificó el mensaje como “muy sustancioso, en el que miró al futuro y también le hizo desafíos a la clase política, desde inteligencia artificial, pero también en materias como la corrupción o la idea de construir las fundaciones sobre bases sólidas, en este caso en Cristo. Así que yo muy contento con esta celebración y esta ceremonia que hemos tenido el día de hoy”.

El senador también se refirió específicamente a las palabras de Chomali sobre la inseguridad, el desempleo y las dificultades sociales que afectan a parte de la población.

Sobre estas materias, el legislador sostuvo que “es un llamado acertado. Demuestra también que la Iglesia está con la gente que sufre y, en particular, quienes viven la inseguridad, pero también quienes hoy día tienen necesidades sociales y viven la pobreza. Creo que es un llamado en general y de manera íntegra que la clase política debe considerar”.

El senador Manuel José Ossandón también estuvo entre los parlamentarios que acompañaron y valoraron la tradicional ceremonia de acción de gracias por Chile.

Las reacciones se produjeron luego de una homilía en la que Chomali puso sobre la mesa diferentes desafíos para el país y realizó un llamado directo a la unidad, al diálogo y a la construcción de acuerdos.

Entre los asuntos abordados por el cardenal estuvieron la corrupción, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la violencia, la crisis demográfica, la soledad y el impacto que los avances tecnológicos pueden tener sobre las relaciones humanas.

En materia política, el arzobispo de Santiago pidió “humildad para reconocer que nadie tiene todas las respuestas, una abierta disposición al diálogo sin prejuicios ni ideologías, y anteponer el bien común a los intereses de sector”.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en memoria de las 16 víctimas del incendio ocurrido en un hogar de adultos mayores en Pitrufquén y contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, autoridades del Congreso Nacional y representantes de distintas instituciones del Estado.

Así, más allá de los distintos énfasis planteados durante la homilía, desde el Senado las principales reacciones estuvieron centradas en el llamado a recuperar espacios de diálogo, enfrentar las urgencias sociales y avanzar en acuerdos que permitan abordar los desafíos del país.

PURANOTICIA